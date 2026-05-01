東京・福生市のハンマー殴打事件で指名手配された男は、発生からまもなく丸二日となる中、今も逃走を続けています。全国に公開指名手配されている職業不詳・高林輝行容疑者（44）は4月29日朝、福生市の自宅近くで17歳の少年をハンマーで殴りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。高林容疑者は、警察官にも農薬のようなものを吹きかけ、合わせて5人が重軽傷を負いました。高林容疑者は犯行後、一度は自宅に戻りましたが、裏