4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神の4番・佐藤輝明について言及した。佐藤は前日4三振だったが、この日は7回にリーグトップタイに並ぶ第7号ソロを放つと、続く8回の第5打席はセンターに適時打で、本塁打を含む3安打2打点の活躍で勝利に貢献した。片岡氏は「昨日4三振。そういうのを全く感じさせない。ホームランもそうでしたけど、最後のタイムリー、理にかなった打