日本ハムは30日、西武との試合（ベルーナドーム）に3−2で勝利。先発の伊藤大海は7回112球・7安打・7奪三振・2失点（自責点１）と勝ちはつかなかったものの試合を作った。30日のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では伊藤の今季の登板を振り返った。解説の斎藤雅樹氏は「（伊藤は）出足から大量得点されていましたよね。そういう意味ではWBC後の調整の難しさだったりがあったのかなと…。徐々に良くはなってきていると