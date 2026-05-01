4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と片岡篤史氏が、広島・坂倉将吾について言及した。坂倉は0−2の8回、巨人・ルシアーノが3ボール0ストライクからの4球目のストレートをライトへ逆転本塁打。この一発に斎藤氏は「3ボールから打つところなんですよね。割り切って3ボールから一発で仕留める。2三振もしていますし、3打席悪かったけど、最後ホームランで良い仕事ができるのは良