30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神のドラフト3位・岡城快生（筑波大）について言及した。岡城は4月29日に再昇格を果たすと、同日のヤクルト戦に『2番・レフト』でスタメン出場しプロ初安打を記録。30日のヤクルト戦も2試合連続『2番・レフト』で出場し、3安打の活躍を見せた。片岡氏は「岡城は二軍から昇格して即スタメンで、昨日もいいところで活躍しましたし、今日は