完熟したイチゴを探す親子＝２５日、川崎市高津区川崎市内の農園でイチゴ狩りがシーズン終盤を迎えている。渋谷農園「苺屋」（同市高津区）では家族連れらが訪れ、真っ赤に熟れた果実を味わっている。市内ではイチゴ生産者が増えており、同園の渋谷義之さん（５１）もその１人。３年前から栽培を始め、東急田園都市線梶が谷駅近くのハウスで「紅ほっぺ」「よつぼし」「おいＣベリー」の３種２８００株ほどを育てている。同園