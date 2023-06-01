ことし9月に開幕するアジア大会に向け、愛知県警本部では、大規模警備について確認されました。 【写真を見る】「経験のあまりない大規模警備」愛知県警本部長が訓示ことし9月開幕アジア大会 会議には、県内の警察署の署長のほか、幹部など145人が出席しました。愛知県警の佐藤隆司本部長は、県内を中心に開催されるアジア・アジアパラ大会について「過去にあまり経験したことのない大規模警備を実施することになる。警察署