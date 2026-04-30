―出場国最多で全104試合と大会規模は史上最大、関連消費支出の拡大に期待膨らむ― サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕が迫っている。試合が行われるのは日本時間では未明・早朝の時間帯が中心となり、国内経済へのインパクトという点で「時差」のハンデを抱えることになる。それでも日本代表が目覚ましい戦績を収めれば、サッカー人気が一段と高まり、関連消費が盛り上がり