30日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝159円34銭前後と、午後5時時点に比べ76銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円35銭前後と68銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース