7年ほど前から盗撮を行っていたとして、愛知県豊田市の職員が懲戒免職となりました。 【写真を見る】7年ほど前から盗撮… 愛知･豊田市役所の47歳主査を懲戒免職 商業施設で女性のスカート内を撮影しようとした疑いで現行犯逮捕 市長｢市民の信頼を裏切る行為｣ きょう付けで懲戒免職となったのは、豊田市市民部資産税課に勤務していた楠部徳洋主査（47）です。 豊田市によりますと楠部主査は今月4日午後、長久手市の商業施