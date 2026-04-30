クマ被害について、東海地方の猟友会も頭を悩ませています。 【写真を見る】｢爪で引っかかれたら耳も鼻も取れちゃう｣ 相次ぐクマ被害 猟友会が考える課題は人材確保 ｢10年、20年先を見据えて｣ 狩猟歴65年、愛知県新城市で猟友会会長を務める佐藤勝彦さんは、全国でクマが増えすぎていることを危惧しています。新城市でも、ことし既に1件の目撃情報がありました。 （新城市猟友会 佐藤勝彦会長）「爪で引っかかれたら耳も鼻も取