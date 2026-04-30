名古屋市緑区の国道23号にトラックが落下。運転していた男性が軽傷です。 【写真を見る】トラックが国道に落下 運転していた50代男性ケガ カーブを曲がり切れずのり面から… 名古屋･緑区 きょう午後1時半ごろ、名古屋市緑区大高台の国道23号の上り車線に「トラックが落下した」などと通りかかった人から警察に通報がありました。 カーブを曲がり切れずに事故か トラックを運転していた50代の男性は、一時車から脱