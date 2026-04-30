米NVIDIAは4月28日（現地時間）、モバイル向けグラフィックス製品「GeForce RTX 5070 Laptop」におけるバリアントとして、3GB GDDR7モジュールを搭載してVRAMを増量した12GBモデルを追加した。NVIDIA GeForce RTX 5070 LaptopにVRAM 12GBモデルが登場。帯域幅は据え置きすでに海外では製品ページなどでGeForce RTX 5070 Laptop 12GBモデルの存在が垣間見られており、今回公式情報として明らかになった形。メモリモジュールに新しく