わずか30台の限定モデル2026年4月9日、ステランティス ジャパンはプジョーブランドのミニバン「リフターGT」に、特別装備を採用した限定車「リフターGTシエロ」を発売しました。その後のユーザーの反響など、首都圏のプジョーディーラーに問い合わせてみました。リフターは、2020年に発売されたマルチ・パーパス・ヴィークル（MPV＝日本でいうミニバン）です。高い全高のボディに両側スライドドアを組み合わせ、優れた使い