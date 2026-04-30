わずか30台の限定モデル

2026年4月9日、ステランティス ジャパンはプジョーブランドのミニバン「リフターGT」に、特別装備を採用した限定車「リフターGTシエロ」を発売しました。



その後のユーザーの反響など、首都圏のプジョーディーラーに問い合わせてみました。

リフターは、2020年に発売されたマルチ・パーパス・ヴィークル（MPV＝日本でいうミニバン）です。高い全高のボディに両側スライドドアを組み合わせ、優れた使い勝手と高いデザイン性を併せ持ち、ファミリー層を中心に厚い支持を集めています。

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リフターは、同じステランティスグループに属するシトロエン「ベルランゴ」とフィアット「ドブロ」などと同じプラットフォームを持つきょうだい車でもあるのです。

ボディサイズは、全長4405mm×全幅1850mm×全高1855mm、ホイールベースは2785mmです。

これは日産の5ナンバーバン「NV200バネット」（全長4400mm×全幅1695mm×全高1855-1885mm）のボディサイズに近く、全幅は現行型の「アルファード」と同じ（1850mm）です。

扱いやすいコンパクトなルックスでありながら、5人乗りの車内は広々としており、ライフスタイルに合わせて自在に変化する多彩なシートアレンジを特長としています。

なお、ホイールベースを延長して3列シートとした「リフターロング」も用意され、こちらは全長4760mmと、3列シートミニバンとしては扱いやすいサイズです。

パワートレインには、力強い走りと優れた燃費性能を誇る1.5リッター直列4気筒クリーンディーゼルターボエンジン「BlueHDi」を搭載しています。

最高出力130馬力、最大トルク300Nmを発揮し、8速オートマチックトランスミッション（EAT8）との組み合わせにより、多人数乗車時や荷物満載のキャンプなどのシーンでも、余裕のあるトルクフルな走りを楽しむことができます。

今回発売されたリフター GT シエロは、リフターの通常モデル「GT」をベースに、パノラミックガラスルーフを装備した限定車です。

ルーフ部分の多くがパノラミックガラスとなっているため、車内に自然光を取り込み、開放感のある明るい空間を生み出すことで、快適な室内環境を実現しました。

さらに、センター部に備えたルーフストレージと後方に設置された天井収納ボックスにより、日常の小物や荷物などをスマートに収納が可能であり、室内の収納力もさらに向上しています。

ボディカラーは「アイシー・ホワイト」、「シルカ・グリーン」、「ペルラネラ・ブラック」の3色展開で、各色10台ずつ、合計30台の限定モデルです。

プジョー公式ウェブサイト上の特設応募フォームから抽選申し込みを受け付ける方式が採用されており、抽選の申し込み期間は2026年4月9日〜4月30日までとなっています。

車両本体価格は478万円（消費税込み／ペイントオプション別）です。

そんなリフター GT シエロに対するユーザーの反響について、4月下旬に首都圏にあるプジョーディーラーに問い合わせてみました。

「実車を見てみたいというお問い合わせをいただきます。

全国でわずか30台という限定モデルであるため、GT シエロの展示車をご用意することは難しいのですが、通常のモデルでしたら展示車がございます。

今回の限定車は先着順ではなく、公式サイトからエントリーしていただき、抽選という方式を採用しております。

4月30日が期限ですので、お早めにエントリーをお願いいたします。なお、当選のご連絡は5月頃の予定です」

今回、他のプジョーディーラーにも問い合わせてみました。

「限定車ということで先着順と思われて急いでご来店いただいたり、お問い合わせをいただくケースが何件かございました。今回は抽選であり、いくつかの条件がございます。

まず専用ページからエントリーしていただくことと、ご応募の期間が4月30日までということです。

抽選結果については、お申し込みいただいたディーラーを通じて5月頃をめどにご連絡いたします。

当選のご連絡後、1週間経過してもご連絡が取れない場合は辞退となります。なお、お申し込み後のご希望ボディカラーの変更は不可となります。

5月31日までのご注文、また7月31日までにご登録いただける方が対象となります。

これらの条件をクリアできるようでしたら、ぜひエントリーをお待ちしております」

応募期間は4月30日まで。もし迷っていたら早めのエントリーを。