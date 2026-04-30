フジテレビ系で２９日午後１０時から１１時２４分まで放送された「Ｕ‐ＮＥＸＴｐｒｅｓｅｎｔｓＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１〜武尊引退試合運命のリベンジマッチ〜」の世帯平均視聴率は２・８％を記録し、個人視聴率は１・５％（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが３０日、分かった。解説を元Ｋ―１戦士の武蔵らが務めた放送では、２９日に有明アリーナで開催された格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏ