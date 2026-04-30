フジテレビ系で２９日午後１０時から１１時２４分まで放送された「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」の世帯平均視聴率は２・８％を記録し、個人視聴率は１・５％（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが３０日、分かった。

解説を元Ｋ―１戦士の武蔵らが務めた放送では、２９日に有明アリーナで開催された格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」が主催した「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」から武尊が「引退試合」となったロッタン・ジットムアンノン（タイ）をＴＫＯで倒した一戦を中心にディレイ中継した。

放送された試合は、「ＯＮＥバンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ」で与座優貴が王者・ジョナサン・ハガティー（イギリス）に判定で敗れた一戦は１、５回のみ。続いて「ＯＮＥアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ」で王者・吉成名高がソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）に判定で勝利した試合は５回だけ。次に「ＯＮＥフライ級総合格闘技世界タイトルマッチ」王者・若松祐弥が２ラウンドにアバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）に敗れた一戦を２回の途中から流した。

そして５回２分２２秒、ＴＫＯでロッタンを倒した武尊の一戦は、両者の入場から試合を１回から５回までフル、さらに試合後の勝利インタビューも放送した。