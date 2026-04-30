60代を迎え、子どもも独立して夫婦2人の生活になると、「このまま一緒にいるべきか」と将来を見直す人は少なくありません。若い頃の離婚とは異なり、老後の離婚は収入や資産、年金といったお金の問題が大きく関わります。感情だけで決めてしまうと、思わぬ生活の変化に直面することもあります。 では、実際に老後の離婚は生活にどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、お金の面に焦点を当ててわかりやすく解説しま