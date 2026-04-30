マリオが始球式で見事な一球

29日にZOZOマリンで行われたロッテ―楽天戦の始球式に現れた“超大物”が話題になっている。投じた一球には「今すぐ契約しろ」「めっちゃいい球」などの声が上がった。

日本が誇る世界の人気者がゆっくりとマウンドに上がった。「M」の文字が入った赤い帽子、青のオーバーオール、マリオだ。ノーワインドアップから外角低めに見事な一球。客席からは「おおお！」とどよめきが起きた。

「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeチャンネルなどのSNSで実際の動画を公開。ファンからは「めっちゃいい球」「めちゃくちゃいい球投げてて草」「世界一有名な配管工」など驚きの声の他に、「今すぐ契約しろ」「ウチで先発やりませんか」など獲得を希望する冗談交じりの声まで上がっていた。

この試合は任天堂株式会社の協賛で、ファミリーコンピュータ『スーパーマリオブラザーズ』発売40周年を記念した特別試合として行われた。また、一、二、三塁ベースが「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインになっていた。



（THE ANSWER編集部）