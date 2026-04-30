デミ・ロヴァートが24日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行った公演に、昨年5月に結婚した夫でミュージシャンのジョーダン・ルーツことジュートがサプライズ出演。2人のウェディングソングだったグー・グー・ドールズの「Iris」ともに歌い上げた。 【写真】ラブラブのおふたり デミは以前、グー・グー・ドールズのフ