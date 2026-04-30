アメリカ「ウーバー」が「エクスペディア」と提携 移動から宿泊まで一つのアプリで完結　日本でもサービス提供へ

アメリカで「ウーバー」が「エクスペディア」と提携し、ホテル予約ビジネスに参入です。

行楽シーズンに旅先の移動から、ホテルの予約までが1つのアプリで完結できる新しいサービスとしてアピールしました。

アメリカの配車大手「ウーバー・テクノロジーズ」は29日、ニューヨークで開いたイベントで旅行予約サイト「エクスペディア・グループ」との提携を発表しました。

この提携により、通常、配車などに使うウーバーのアプリで、日本のホテルを含む宿泊施設の予約も可能になるということです。

対象の宿泊施設は世界で70万件以上にのぼり、割引のメリットもあるとアピールしました。

当面はアメリカでのサービス提供ですが、今後、日本にも拡大するとしています。

サチン・カンサル最高製品責任者：

日本はUberにとって重要なマーケットだ。本日発表した全てのサービスは日本のユーザーも使えるようになる。

カンサルCPOによりますと、日本でのサービスは今後数カ月以内には開始できる予定だということです。

これまでは旅行する際、サイトごとに予約やクレジットカードの入力をしなければなりませんでしたが、1つのアプリで完結することになり、旅行を少しでもストレスフリーに楽しむためのツールになるか、注目されています。

このほか、AI（人工知能）を使った音声認識機能で手ぶらで配車できるサービスも順次拡大していくとしています。