◆ 好走塁2連発で1点をもぎ取る巨人は2回に4点を先取し、投手リレーで逃げ切って勝利した。29日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、2回の得点劇を演出した平山功太の好走塁が取り上げられた。まず、左中間前方への安打で、一塁から一気に三塁へ進塁する好判断を披露。その後、9番・竹丸和幸のスクイズでは、打球が投手の森下暢仁の前に転がると、ヘッドスライディングで本塁に突っ込んだ。一旦はアウトの判定が下