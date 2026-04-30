◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）伝統の長距離戦に臨むアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）について、ヤマタケ（山本武志）記者が「見た」。もう手を加える必要はない。友道厩舎が当週にＤＰコースでサッと追い切る時は態勢が整っているからこそ。アドマイヤテラがＤＰコースで全く無理せず、６ハロン８１秒９―１１秒９の時計を出している姿に仕上がりへの