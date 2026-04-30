◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝２９日、栗東トレセン重賞２勝のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は福永調教師自らが手綱を執り、栗東・ＣＷコースで単走。直線では一杯に追われ、６ハロン８２秒４―１１秒２をマークした。福永師は「力まずいい形で、抑えが利いたなかで負荷をかけられた」とうなずいた。前走のファル