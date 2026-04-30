◆米大リーグドジャースマーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回の１死二、三塁で迎えた５打席目に申告敬遠が宣告され、本拠地は大ブーイングが起きた。相手先発右腕のＳ・アルカンタラは２２年のサイ・ヤング賞右腕。７打数２安打２本塁打３打点と相性はよかった