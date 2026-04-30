◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2広島(29日、東京ドーム)巨人が広島に勝利。リーグトップタイの4勝を飾った竹丸和幸投手と、4打数2安打の活躍を残した岸田行倫選手がお立ち台に上がりました。竹丸投手は4点リードの5回、2死から崩れ2失点。なおも満塁のピンチを背負うもなんとかしのぎます。苦しいイニングを乗り切ると、続くイニングは無失点。6回6安打3奪三振2失点の力投でリリーフ陣もリードを守り抜き、ルーキーながらもリーグ最