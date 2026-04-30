◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(29日、神宮球場)ヤクルトのつば九郎と阪神のトラッキーが仲良しなやりとりを見せました。神宮球場のヤクルト戦で5回が終わった後に行われる定番のバズーカタイムでは、つば九郎とトラッキーが並んで登場します。つば九郎が内野席に向かってバズーカでオリジナルTシャツを投げ込むと、1度バズーカから手を離します。すると、つば九郎とトラッキーが仲良く帽子交換。お互いの被り物を被るとそ