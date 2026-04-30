「やりたい仕事がしたい」と言う前に、まず考えるべきことがある。給料は何に対して支払われ、いまの自分は何で評価されているのか。地味でもやるべき仕事をやり切ることの大切さをどう伝えればいいのでしょうか。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき