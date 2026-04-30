ドル円、１６０円台に上昇パウエル議長が理事として残留＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１６０円台に上昇。１６０．４５円付近まで一時上昇し、３月につけた直近高値に並んでいる。介入警戒感も高まりそうだが、この水準を突破できれば１６２円台との声も出ているようだ。 １６０円付近にはオプション絡みの売りオーダーなども観測されていたが、東京勢が祝日で不参加