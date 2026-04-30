「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）Ｇ１初制覇を目指すアドマイヤテラが２９日、栗東ＤＰでの最終リハで順調な仕上がりぶりを見せた。前走の阪神大賞典をレコード勝ち。充実期を迎えて、待ちに待った大一番に臨む。先週のマイラーズＣをアドマイヤズームで制したアドマイヤ＆友道師＆武豊の最強布陣が、今週も淀でタイトルをゲットする。栗東ＤＰで単走追い。気力みなぎる抜群の手応えで直線に向き、ラストはやや気合