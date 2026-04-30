「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

Ｇ１初制覇を目指すアドマイヤテラが２９日、栗東ＤＰでの最終リハで順調な仕上がりぶりを見せた。前走の阪神大賞典をレコード勝ち。充実期を迎えて、待ちに待った大一番に臨む。先週のマイラーズＣをアドマイヤズームで制したアドマイヤ＆友道師＆武豊の最強布陣が、今週も淀でタイトルをゲットする。

栗東ＤＰで単走追い。気力みなぎる抜群の手応えで直線に向き、ラストはやや気合を入れられると、しっかりと反応して６Ｆ８１秒９−３８秒４−１２秒０にまとめた。２週前（１６日）、１週前（２３日）と栗東ＣＷでハードな調教を積んできただけに、最終追い切りはやや軽めだったが、これが友道厩舎の調整方法。天皇賞・春２勝の実績を誇る名門らしい万全の仕上げだ。

◆武豊騎手

−前走はレコードＶ

「雰囲気はとても良く、１番枠からスムーズにレースができました」

−久々の騎乗だったが成長を感じた部分は

「パドックから大きくなった印象を受けたし、返し馬から力強さも感じた。頼りない部分があったけど、しっかりしてきた」

−京都への適性は

「悪くないと思う。どちらかと言えば乗りやすい馬。距離に関しては全く問題ない。前走がレコードだし、速い馬場も心配していない」

−最後に意気込みを

「この馬にとって大きな目標のレース。強い馬もいるけど、充実度と成長力でいいレースをしたい」

◆友道康夫調教師

−前走を振り返って

「成長していたので楽しみにしていました。ジョッキーも長距離のお手本のように乗ってくれたし、いい前哨戦でした」

−中間の様子は

「前走後は在厩調整。１週前追い切りはしっかり負荷をかけましたが、騎乗した荻野琢ジョッキーも、昨年の秋と比べても歩様の力強さが出て、ストライドも大きくなったと成長を感じていました」

−最終追い切りの動きは

「先週の時点で体はできているので息を整える程度でしたが、スムーズな動きで伸び伸び走っていました。上がってきた時もすがすがしい顔をしていました」

−天皇賞・春は初挑戦

「昨年も行こうと思えば行けましたが、力不足と思って１年間充電しました。満を持しての出走ですね」

−コースの相性は

「菊花賞でも３着に好走しているし、坂を利用して徐々にペースアップできるので合っていると思います。折り合いもつくので距離も大丈夫」

−鞍上はコースをよく知る武豊。先週も同じ勝負服（アドマイヤズーム）でマイラーズＣを勝利した

「そこが１番心強いですね。先週からの勢いをつなげたいです」

−このレースへの思いは強い

「（０８年のアドマイヤジュピタで）調教師として初めてＧ１を勝った思い入れのあるレース。アドマイヤの勝負服で武豊ジョッキーが乗って勝ちたいです」