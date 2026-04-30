かつて若者にとって、上京は憧れだった。しかし、令和の今、その価値観が大きく揺らいでいる。東京で必死に働き、高い家賃や教育費を払いながらカツカツな生活を送る一方で、地元の同級生たちは、都内では到底不可能な幸せを謳歌しているように見えるのだ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「地元に残っている人の方が裕福に見える」というトピックが立ち、地方出身のアラフォー女性による切実な書き込みが注目を集めた。トピ主は進