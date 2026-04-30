いわゆる「コミュ力」が高いことは、現代社会において最強の武器のように語られがちだ。しかし、「私、コミュ力おばけだから」と自称し始めた途端、周囲からは一気に警戒心を持たれてしまうらしい。ガールズちゃんねるに4月中旬、「自称コミュ力おばけの人に疲れる」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は、やたらと距離を詰めてきたり、こちらの都合を考えずに話しかけてきたりする自称「コミュ強」の人々に消耗し