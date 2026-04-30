どんな親しい友人でも、些細なことでキレやすい人とは付き合いきれない。投稿を寄せた50代女性（営業）は、かつての職場で知り合った女友達について「今現在進行形で絶縁に向かっている」と明かす。転職後も定期的に会うほど仲が良かったというが、友人には「ただ、ひとつ問題があります」と、ある出来事を打ち明けた。（文：篠原みつき）「キレやすく機嫌を悪くすると無言になるんです」「優しい友だち思いの反面、キレやすく機嫌