友人とドライブで絶縁　カーナビ入力が上手くいかずに激怒、「現地までも不機嫌でした」と振り返る女性

どんな親しい友人でも、些細なことでキレやすい人とは付き合いきれない。投稿を寄せた50代女性（営業）は、かつての職場で知り合った女友達について「今現在進行形で絶縁に向かっている」と明かす。

転職後も定期的に会うほど仲が良かったというが、友人には「ただ、ひとつ問題があります」と、ある出来事を打ち明けた。（文：篠原みつき）

「キレやすく機嫌を悪くすると無言になるんです」

「優しい友だち思いの反面、キレやすく機嫌を悪くすると無言になるんです。同じ会社にいた時代もそれは時折出ていました。若かりし頃の、と言いたいけれど40過ぎても変わらず」

不機嫌をアピールして周囲に気を使わせる、いわゆる“フキハラ”気質を持っていたらしい。そんな友人の車で出かけた際、ついに女性の我慢が限界に達する出来事が起きた。

「カーナビに行き先を登録する時に最初にカタカナで打ち込む時、なかなか探せず私が先にその文字を押したらキレだして、現地までも不機嫌でした」

運転手が手間取っているのを助けただけでキレられるとは意味がわからないが、さらにイラッとさせられるのは翌日の友人の態度だ。

「昨日は楽しかった」

「翌日になると『昨日は楽しかった』と連絡が来るんです」

自分の不機嫌で車内の空気を最悪にした自覚がまったくないのだろう。

「これも毎度のことでもう我慢できず糸が切れました。それからは会うことはあるけど私からは何があっても自分から連絡はしません。少しずつフェードアウトの途中です。ヘソ曲げるオバさんなんて友達はいりません」

と苛立ちが隠せない様子で書いている。

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