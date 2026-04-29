少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第7話誰がなんと言おうと、絶対に反対！！！【編集部コメント】あら〜……リカコさん、今度は鼻息荒く怒り出してしまいましたね。まぁ旦那さん相手に本音を言っているのでしょう。「漫画の中の母親と同じ顔をしているの？」