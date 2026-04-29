J1百年構想リーグ第13節が終了した最新順位表明治安田J1百年構想リーグは4月29日、第13節の全10試合が全国各地で開催された。東西の首位チームがいずれも黒星を喫する波乱の展開となり、順位表が大きく動いている。EASTでは、首位を独走していた鹿島アントラーズが東京ヴェルディに1-2で敗戦。昨年7月以来、約10か月ぶりとなる痛恨の黒星を喫した。この結果、柏レイソルに3-1で勝利した2位のFC東京が勝ち点差を「3」まで縮め、