高岡商業高校時代は背番号３番。エースではなかった投手が大学野球で大きな成長を遂げ、一躍ことしのドラフト上位候補として注目されています。開催中の東都大学春季リーグを取材しました。東京の明治神宮野球場で行われている「東都大学野球リーグ」。優勝回数２８回を誇る亜細亜大学野球部の４年、高岡商業高校出身の川尻啓人投手です。今年の春季リーグはここまでの６試合で４試合に出場。２試合にリリ