Earthists.は、「日本のラウドロック」というラベルにおいて、近年最もアイコニックかつ異形的な進化を遂げているバンドと言えるだろう。2024年にEP『HYPERMETAL』でインターネット音楽をはじめとするハイエナジーな諸要素をキャッチーに昇華し、新たなサブジャンルの始まりを宣言。そして今年リリースされたEP『GRANDRAY』では、ボカロ楽曲やJ-POPに由来するフックの即効性をさらに磨き上げながら、それでもやはりラウドロックバ