若者の恋愛離れが言われる背景には何があるか。博報堂生活総合研究所主席研究員の酒井崇匡さんは「恋愛離れの正体は恋人の減少ではなく、『友達以上恋人未満』の激減だ。かつて男性で23.6％、女性で25.4％いた『友人として交際している異性』が、男性で4.7％、女性で6.0％にまで減少している」という――。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』（SB新書）の一部