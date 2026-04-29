元大阪府知事・元大阪市長の松井一郎氏が２９日、ラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ（月〜木曜・前９時）のレギュラーコーナー「松井一郎のラジオ大大阪、いっちゃんえぇやん！」に出演。４月上旬に大阪維新の会のプロジェクトチームが掲げた府議会の議員定数「７９→２９」への大削減案について「ちょっと乱暴では」と私見を述べた。維新の府議団は結局、来春の統一地方選の公約にすることを見送っている。国政でも日