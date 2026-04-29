インスタグラムを更新カーリング女子の吉田知那美が28日、自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングウェアを着た姿を披露し、ファンから「スタイルよすぎ」と称賛されている。吉田は淡いパープルのミズノ製クロップド丈のタンクトップに、黒のレギンスというジムウェア姿。ポニーテールを結びながら、カメラを見つめる一枚では、鍛え上げられた腕や腹筋が際立っている。自身のインスタグラムに「トレーニングの季節が