インスタグラムを更新

カーリング女子の吉田知那美が28日、自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングウェアを着た姿を披露し、ファンから「スタイルよすぎ」と称賛されている。

吉田は淡いパープルのミズノ製クロップド丈のタンクトップに、黒のレギンスというジムウェア姿。ポニーテールを結びながら、カメラを見つめる一枚では、鍛え上げられた腕や腹筋が際立っている。

自身のインスタグラムに「トレーニングの季節がやってきました」と英語でつづった投稿。次なる戦いに向けて始動したことを報告した。この投稿に、ファンからは喝采が起きている。

「ポニーテール姿可愛い、スタイル良すぎる」

「やっぱり本物のアスリートは素敵ですね」

「どのモデルさんかと思ったら知那美さんでした。ナイス」

「スーパーウーマン！！ かっけぇっす！！！」

「さすが！ アスリートの身体は凄いっすね」

「笑顔の威力よ！！」

吉田はロコ・ソラーレで2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得。3月末でロコを退団し、4月上旬にはプロリーグ「ロックリーグ」に参戦し、多国籍チーム「タイフーンカーリングクラブ」の主将を務める。



（THE ANSWER編集部）