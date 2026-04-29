【55本目4】 4月29日 公開 55本目4「夏野藍 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月29日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の55本目4「夏野藍 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 55本目4では、藍と一夜を過ごす。途中、彼女への想いが溢れてしまうが……。 「人妻の唇は缶チューハイの味がして」のペー