6速MT専用！ ミツオカ“超レトロ”「新型スポーツカー」発表に反響殺到！往年の名車を彷彿とさせる独自のデザインで、常にクルマ好きの心をくすぐる光岡自動車（以下、ミツオカ）。同社が2026年4月23日に発表した「M55（エムダブルファイブ）」シリーズの第3弾となる「M55 RS」が、現在インターネット上やSNSで様々な反響が出ています。【画像】超カッコイイ！ これがミツオカ「新型スポーツカー」です！（98枚）M55は、ミツ