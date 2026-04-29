俳優の高橋文哉さんは4月28日、自身のInstagramを更新。映画『サカモトデイズ』のイベントオフショットを披露しました。【写真】高橋文哉の「センター分け、黒スーツビジュ」「センター分け、黒スーツビジュ最強」高橋さんは「BANG!! サカモトデイズイベントありがとうございました 明日公開です！！ 朝から色んな番組お邪魔します。よろしくお願いします」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いスーツに身を包み、拳銃ポーズをとる姿を