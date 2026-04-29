「黒スーツビジュ最強」高橋文哉、『サカモトデイズ』イベントオフショット！ 「かっこよすぎて叫びました」
俳優の高橋文哉さんは4月28日、自身のInstagramを更新。映画『サカモトデイズ』のイベントオフショットを披露しました。
【写真】高橋文哉の「センター分け、黒スーツビジュ」
コメントでは「かっこよすぎるよぉぉ」「センター分け、黒スーツビジュ最強」「可愛いすぎます」「ビジュ良すぎてる」「明日映画行ったら、このポーズで写真撮らないとっ」「かっこよすぎて叫びました」「映画､めっちゃ楽しみにしています！！」「めめふみ楽しみ！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】高橋文哉の「センター分け、黒スーツビジュ」
「センター分け、黒スーツビジュ最強」高橋さんは「BANG!! サカモトデイズイベントありがとうございました 明日公開です！！ 朝から色んな番組お邪魔します。よろしくお願いします」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いスーツに身を包み、拳銃ポーズをとる姿を披露しています。
実写映画『SAKAMOTO DAYS』が29日公開29日公開の実写映画『SAKAMOTO DAYS』で目黒蓮さんが演じる主人公・坂本太郎の相棒、朝倉シン役を演じ、自身初となる本格アクションに挑戦したことを明かしている高橋さん。目黒蓮さんとのバディにも注目が集まっています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)