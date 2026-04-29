「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール7984ARWE2TPCL（テレホンリース）2位iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フル