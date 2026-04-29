メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋にある金城学院大学が、2028年4月に名古屋学院大学の傘下に入り、3年後の2029年4月をめどに共学化を検討していることがわかりました。 金城学院大学と名古屋学院大学を運営するそれぞれの学校法人は、4月20日に「金城学院大学の設置者変更に関する基本合意書」を結んだと発表しました。 この基本合意にもとづき、金城学院大学は、2028年4月に名古屋学院大学の傘下に入る予定で、2