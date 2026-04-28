元SKE48で女優の加藤智子が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、第1子妊娠を公表した。「ご報告です」と書き出し、「本日、お誕生日を迎えました。そして今年は、新しい命を迎える予定です」と第1子妊娠を発表した。「大きな節目となる一年になりますが、お仕事もプライベートも今できる範囲で一つひとつ丁寧に向き合っていきたいと思っています。これからも温かく見守っていただけると